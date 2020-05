Serie A, ripresa prevista per il 13 giugno: Samp scontenta, Genoa soddisfatto

La Lega Serie A ha deciso: sarà domenica 13 giugno la data scelta per l'eventuale ripresa del campionato. Così si è espressa l'assemblea riunitasi in videoconferenza nella giornata di mercoledì 13 giugno.

Due erano le ipotesi, domenica 13 giugno, condivisa dal Genoa, e domenica 20 giugno, appoggiata dalla Sampdoria. La maggioranza (15 club su 20) ha optato per la prima, in modo da riuscire a terminare anche la Coppa Italia entro il 2 agosto per poi lasciare spazio ad Europa League e Champions League. Scontenta la Samp, che insieme a Torino, Udinese, Sassuolo e Napoli avrebbe preferito la seconda soluzione.

Ricordiamo che mancano 12 giornate più quattro recuperi, tra cui anche Inter-Sampdoria. Quindi 13 partite per i blucerchiati, dodici per il Genoa. La prima giornata vedrebbe il Genoa ospitare il Parma e la Sampdoria fare visita alla Roma, ovviamente tutte rigorosamente a porte chiuse.

Ora la “palla” torna al governo per il definitivo via libera, che potrebbe arrivare la prossima settimana. Da lunedì 18 maggio il ritorno ai normali allenamenti di gruppo (senza ovviamente i giocatori in quarantena) in attesa della “sì” definitivo.