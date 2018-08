Serie A: rinviate "solo" Samp e Genoa, una decisione che fa discutere

Sampdoria-Milan e Fiorentina-Genoa sono state ufficialmente rinviate dalla Lega Serie A per rispettare il lutto che ha colpito la città di Genova.

La decisione di far giocare le altre otto partite in programma tra sabato 18 e domenica 19 agosto per la prima giornata di Serie A fa però discutere e sul web stanno girando molti appelli per far cambiare idea al "governo" del calcio, tra questi quello di Assist-Associazione Nazionale Atlete in cui si legge: "Federcalcio e Lega Serie A non fermano le partite. Ne prendiamo atto, ma allora noi di Assist diciamo che, se sabato non si può proprio rimandare l’inizio del Campionato, che lo si trasformi in un tributo alla Città di Genova ed al Lutto Nazionale proclamato in memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Chiediamo a tutte le Squadre delle serie maggiori che scendano in campo con una fascia dei colori di Genoa e Sampdoria, devolvendo gli incassi ad iniziative di sostegno alle famiglie delle vittime e di immediato e concreto aiuto agli sfollati del capoluogo ligure. Iniziamo il Campionato dello sport più seguito dagli italiani rendendo concreti i valori di solidarietà ed unità che sono alla base del mondo sportivo. Lanceremmo così un messaggio a tutto il Paese perché possa sapere che anche attraverso lo sport ci si può ritrovare più vicini e meno divisi, in un momento per tanti così difficile".

I commenti di Preziosi e Ferrero

In un primo momento il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero aveva chiesto il rinvio di tutta la giornata, ma poi in serata ha diffuso un comunicato in cui ha appoggiato la decisione della Lega: «Ringrazio il presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, che stanno vivendo giorni di profondo dolore e sincero sgomento, non dimenticheranno. È giusto anche che il campionato vada avanti e abbia inizio sugli altri campi: ciò non toglie nulla al senso di vicinanza e fraternità che tutta Italia ha dimostrato di avere sempre nella sua anima di Paese che sa rialzarsi e ripartire. E anche Genova saprà ricominciare: più forte, più sicura, e ancora più bella». Ringraziamenti alla Lega sono arrivati anche dal Genoa attraverso un comunicato: «Il Presidente Enrico Preziosi e tutto il Genoa Cfc ringraziano la Lega Serie A e le istituzioni del calcio per sensibilità, attenzione e prontezza con le quali è stata accolta la richiesta di rinvio della partita di Milano a seguito del lutto che ha colpito la città di Genova».