Serie A, la telenovela continua: playoff e playout in caso di nuovo stop

Continuano i colpi di scena in attesa della ripresa del calcio in Italia. Il Consiglio Federale riunitosi oggi, lunedì 8 giugno, ha deciso le linee guida in caso di stop al campionato: sì a playoff e playout e in secundis all'algoritmo qualora non ci siano i tempi tecnici per procedere con le gare ad eliminazione diretta.

Sorprende però come la decisione sia stata presa nonostante il voto contrario della Serie A che nella sua assemblea di venerdì aveva proposto a larga maggioranza il blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato.

Resta però da decidere il numero di squadre partecipanti agli eventuali playoff/playout, dato determinante per le sorti di Genoa e Sampdoria che attendono con ansia la decisione.

Importanti ufficialità anche dalle altre leghe, bloccata ufficialmente la Serie A Femminile, Monza, Vicenza e Reggina ufficialmente promosse in Serie B con il campionato di Serie C pronto a disputare solamente i playoff e i playout per stabilire l'ultima promozione e le retrocessioni. Nessuna novità per quanto concerne la Serie B.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine ancora tanti dubbi sulla quarante di squadra nel caso di una positività, Gravina, presidente della Figc, così si espresso: «Ci sono dei contatti in corso con i ministri Spadafora e Speranza, non so se sarà possibile ammorbidire questa norma, ma riteniamo possano esserci delle condizioni che comunque consentano al nostro campionato di andare avanti».