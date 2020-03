Serie A, nuovo calendario: Sampdoria e Genoa, ecco come cambia

Il calendario di Serie A cambia ufficialmente. Con lo slittamento della 29esima giornata al weekend di domenica 8 marzo per l'emergenza del coronavirus che ha colpito l'intera penisola italiana, sono tante le modifiche al calendario di Sampdoria e Genoa, già a partire dalle imminenti gare per finire al derby di ritorno che passa dal 3 maggio al 10 maggio. Resta ancora da decifrare il recupero di Inter-Sampdoria che verrà deciso in un secondo momento a seconda degli impegni extra campionato dei nerazzurri (Europa League e Coppa Italia)

Ecco nel dettaglio tutte le nuove date.

CALENDARIO SAMPDORIA

Domenica 8 marzo: Sampdoria-Verona ore 15.00 (porte chiuse)

Domenica 15 marzo: Roma-Sampdoria ore 20.45

Sabato 21 marzo: Sampdoria-Bologna ore 18.00

Pausa per le Nazionali, poi si riprende con questo ordine (non ancora decisi anticipi e posticipi)

5 aprile Lecce-Sampdoria

11 aprile Sampdoria-SPAL

19 aprile Atalanta-Sampdoria

22 aprile Udinese-Sampdoria

26 aprile Sampdoria-Cagliari

3 maggio Parma-Sampdoria

10 maggio Sampdoria-Genoa

13 maggio Juventus-Sampdoria

17 maggio Sampdoria-Milan

24 maggio Brescia-Sampdoria

CALENDARIO GENOA

Domenica 8 marzo: Milan-Genoa ore 15.00 (porte chiuse)

Sabato 14 marzo: Genoa-Parma ore 18.00

Sabato 21 marzo: Brescia-Genoa ore 15.00

6 aprile: Genoa-Juventus

11 aprile: Udinese-Genoa

19 aprile: Genoa-Napoli

22 aprile: Genoa-SPAL

26 aprile: Torino-Genoa

3 maggio: Genoa-Lecce

10 maggio: Sampdoria-Genoa

13 maggio: Genoa-Inter

17 maggio: Sassuolo-Genoa

24 maggio: Genoa-Verona