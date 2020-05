Serie A, il nuovo calendario: subito Inter-Sampdoria, derby a fine luglio

Giorni caldissimi nel mondo del calcio. In seguito alla decisione di far ripartire la Serie A il prossimo 20 giugno, una nuova assemblea e un consiglio di Lega hanno stabilito anche come e da quali partita si rinizierà.

Manca solo l'ufficialità, ma sembra ormai deciso che a riaprire il calcio italiano sarà la Coppa italia con il 13 giugno la semifinale di ritorno Juventus-Milan e il giorno seguente Napoli-Inter, ma sulle date c'è ancora qualche dubbio.

La Serie A ripartirà invece dai recuperi, più precisamente il 19 giugno con l'anticipo Atalanta-Sassuolo, scelta non casuale, ma ricaduta proprio su una delle città simbolo di quanto avvenuto in Italia come Bergamo. Il giorno seguente le altre sfide, tra cui anche Inter-Sampdoria, primo impegno per le genovesi, visto che il Genoa non aveva recuperi da sostenere avendo disputato la propria partita quella domenica incriminata (Genoa-Lazio alle 12.30).

Il primo impegno dei rossoblù sarà così il 23 o 24 giugno, Genoa-Parma, mentre la Samp andrà a Roma. Curiosità per il derby della Lanterna, il primo giocato in piena estate. Sarà il 21 o il 22 luglio.

Ecco tutte le partite di Genoa e Sampdoria (date precise ancora da confermare).

IL NUOVO CALENDARIO DELLA SAMPDORIA

20/21 giugno: Inter-Sampdoria

23/24 giugno: Roma-Sampdoria

27/28 giugno: Sampdoria-Bologna

30 giugno/1 luglio: Lecce-Sampdoria

4/5 luglio: Sampdoria-SPAL

7/8 luglio: Atalanta-Sampdoria

11/12 luglio: Udinese-Sampdoria

14/15 luglio: Sampdoria-Cagliari

18/19 luglio: Parma-Sampdoria

21/22 luglio: Sampdoria-Genoa

25/26 luglio: Juventus-Sampdoria

28/29 luglio: Sampdoria-Milan

1/2 agosto: Brescia-Sampdoria

IL NUOVO CALENDARIO DEL GENOA

23/24 giugno Genoa-Parma

27/28 giugno Brescia-Genoa

30 giugno/1 luglio Genoa-Juventus

4/5 luglio Udinese-Genoa

7/8 luglio Genoa-Napoli

11/12 luglio Genoa-SPAL

14/15 luglio Torino-Genoa

18/19 luglio Genoa-Lecce

21/22 luglio Sampdoria-Genoa

25/26 luglio Genoa-Inter

28/29 luglio Sassuolo-Gernoa

1/2 agosto Genoa-Verona