Serie A e Coppa Italia: date, soste e turni infrasettimanali, abolito il Boxing Day

La Lega Serie A ha ufficializzato le date di tutta la Serie A e della Coppa Italia 2019-2020. Si parte domenica 25 agosto (non ancora stabiliti anticipi e posticipi che quindi potrebbero anticipare l'inizio a sabato 24 agosto), si termina domenica 24 maggio.

TURNI INFRASETTIMANALI E SOSTE Abolito il Boxing Day, restano tre i turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile). Cinque le soste, tre per la nazionale (8 settembre, 13 ottobre e 17 novembre) una per la sosta natalizia (29 dicembre).

COPPA ITALIA La Coppa Italia inizierà invece il 4 agosto 2019, secondo turno l'11 agosto, il terzo, turno dal quale inizieranno sia Genoa che Sampdoria, è previsto per il 18 agosto.

SORTEGGIO Non ancora stabilita la data precisa del sorteggio del calendario di Serie A che dovrebbe essere sorteggiato lunedì 29 o martedì 30 luglio. Deciso invece quello della Coppa Italia che verrà sorteggiata lunedì 22 luglio. Una certezza sulla Coppa Itaia, sia Genoa che Samp dovranno giocare in trasferta vista l'indisponibilità del Ferraris per il rifacimento del manto erboso.

TUTTE LE DATE

INIZIO SERIE A

Domenica 25 agosto 2019

TURNI INFRASETTIMANALI

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

SOSTE

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale)

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

ULTIMA GIORNATA

Domenica 24 maggio 2020

COPPA ITALIA

1° turno eliminatorio: 4 agosto 2019

2° turno eliminatorio: 11 agosto 2019

3° turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2019 (SAMP e GENOA iniziano da qui)

4° turno eliminatorio: mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: mercoledì 15/22 gennaio 2020

Quarti di finale: mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinali (andata): mercoledì 12 febbraio 2020

Semifinali (ritorno): mercoledì 4 marzo 2020

Finale: mercoledì 13 maggio 2020