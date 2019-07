Serie A: calendario 2019-2020, tutte le gare di Genoa e Sampdoria

Serie A 2019-2020, è il giorno del calendario. Dalle 18.45 in diretta il sorteggio di tutta la nuova Serie A che ovviamente vedrà impegnate Genoa e Sampdoria. Seguiremo live il sorteggio con giornata dopo giornata per scoprire l'esordio delle due genovesi e soprattutto quando scenderà in campo il derby della Lanterna.

LA PRIMA GIORNATA Sarà un esordio Genova contro Roma. La Sampdoria inizierà in casa ospitando la Lazio di Simone Inzaghi, un derby per Di Francesco. Il Genoa farà visita alla Roma.

TURNI INFRASETTIMANALI Saranno tre, Mercoledì 25 settembre 2019, Mercoledì 30 ottobre 2019 e Mercoledì 22 aprile 2020

SOSTE Saranno cinque Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali), Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali), Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali), Domenica 29 dicembre (sosta invernale) e Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

CRITERI PRINCIPALI Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino; alternanza assoluta tra Genoa e Sampdoria in casa e trasferta; non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al calendario 2018/2019.

GIORNATA 1 - DOMENICA 25 AGOSTO / GIORNATA 20 - DOMENICA 19 GENNAIO

Roma-Genoa / Sampdoria-Lazio

GIORNATA 2 - DOMENICA 1 SETTEMBRE / GIORNATA 21 - DOMENICA 26 GENNAIO

Genoa-Fiorentina / Sassuolo-Sampdoria

GIORNATA 3 - DOMENICA 15 SETTEMBRE / GIORNATA 22 - DOMENICA 2 FEBBRAIO

Genoa-Atalanta / Napoli-Sampdoria

GIORNATA 4 - DOMENICA 22 SETTEMBRE / GIORNATA 23 - DOMENICA 9 FEBBRAIO

Cagliari-Genoa / Sampdoria-Torino

GIORNATA 5 (INFRASETTIMANALE) - MERCOLEDI 25 SETTEMBRE / GIORNATA 24 - DOMENICA 16 FEBBRAIO

Genoa-Bologna / Fiorentina-Sampdoria

GIORNATA 6 - DOMENICA 29 SETTEMBRE / GIORNATA 25 - DOMENICA 23 FEBBRAIO

Lazio-Genoa / Sampdoria-Inter

GIORNATA 7 - DOMENICA 6 OTTOBRE / GIORNATA 26 - DOMENICA 1 MARZO

Genoa-Milan / Verona-Sampdoria

GIORNATA 8 - DOMENICA 20 OTTOBRE / GIORNATA 27 - DOMENICA 8 MARZO

Parma-Genoa / Sampdoria-Roma

GIORNATA 9 - DOMENICA 27 OTTOBRE / GIORNATA 28 - DOMENICA 15 MARZO

Bologna-Sampdoria / Genoa-Brescia

GIORNATA 10 (INFRASETTIMANALE) - MERCOLEDI 30 OTTOBRE / GIORNATA 29 - DOMENICA 22 MARZO

Sampdoria-Lecce / Juventus-Genoa

GIORNATA 11 - DOMENICA 3 NOVEMBRE / GIORNATA 30 DOMENICA 5 APRILE

Genoa-Udinese / Spal-Sampdoria

GIORNATA 12 - DOMENICA 10 NOVEMBRE / GIORNATA 31 DOMENICA 12 APRILE

Sampdoria-Atalanta / Napoli-Genoa

GIORNATA 13 - DOMENICA 24 NOVEMBRE / GIORNATA 32 DOMENICA 19 APRILE

Sampdoria-Udinese / Spal-Genoa

GIORNATA 14 - DOMENICA 1 DICEMBRE / GIORNATA 33 MERCOLEDI 22 APRILE (INFRASETTIMANALE)

Genoa-Torino / Cagliari-Sampdoria

GIORNATA 15 - DOMENICA 8 DICEMBRE / GIORNATA 34 DOMENICA 26 APRILE

Sampdoria-Parma / Lecce-Genoa

GIORNATA 16 - DOMENICA 15 DICEMBRE / GIORNATA 35 DOMENICA 3 MAGGIO

DERBY Genoa-Sampdoria

GIORNATA 17 - DOMENICA 22 DICEMBRE / GIORNATA 36 DOMENICA 10 MAGGIO

GIORNATA 18 - DOMENICA 5 GENNAIO / GIORNATA 37 DOMENICA 17 MAGGIO

GIORNATA 19 (ULTIMA ANDATA) - DOMENICA 12 GENNAIO / GIORNATA 38 (ULTIMA) DOMENICA 24 MAGGIO

