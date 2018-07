Calendario Serie A 2018-2019: giovedì il sorteggio, Genoa in casa la prima, Samp fuori

Ormai manca davvero pochissimo. La Serie A 2018-2019 sta per svelare il calendario. Il sorteggio avverrà giovedì 26 luglio dalle ore 19.00, c'è tanta attesa da parte di Genoa e Sampdoria per scoprire le prime avversarie stagionali.

Tanti i criteri da rispettare, uno su tutti l'alternanza di casa e trasferta alla prima giornata per le squadre della stessa città, quindi la certezza è che il Genoa avrà l'esordio del campionato in casa allo stadio Luigi Ferraris (l'anno scorso era stato impegnato sul campo del Sassuolo); viceversa la Sampdoria avrà la prima gara in trasferta dopo l'esordio della passata stagione e Marassi contro il Benevento.

INIZIO E FINE e TURNI INFRASETTIMANALI Prima giornata DOMENICA 19 AGOSTO, ultima giornata DOMENICA 26 MAGGIO. Solamente tre i turni infrasettimanali (impossibile il derby in queste date): MERCOLEDI 26 SETTEMBRE, MERCOLEDI 26 DICEMBRE e MERCOLEDI 3 APRILE.

NATALE E SOSTE La grande novità è rappresentata dal tour de force natalizio, si gioca il 22 dicembre, il boxing day il 26 dicembre e il 29 dicembre. Sei soste domenica 9 settembre 2018, domenica 14 ottobre 2018, domenica 18 novembre 2018, domenica 6 gennaio 2019, domenica 13 gennaio 2019, domenica 24 marzo 2019.

ORARI SPEZZATINO Premesso che tanti anticipi e posticipi riguarderanno le squadre impegnate nelle coppe, sarà una Serie A più spezzatino che mai con ben 8 orari in cui verranno distribuite le 10 gare. Sabato alle 15, sabato alle 18 e sabato alle 20.30. Domenica alle 12.30, domenica alle 15, domenica alle 18 e domenica alle 20.30. Chiusura il lunedì con il Monday Night alle 20.30