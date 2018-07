Serie A: il calendario 2018-2019, tutte le gare di Genoa e Sampdoria

Tutto pronto. La Serie A 2018-2019 prende forma con il calendario di tutta la stagione. In diretta dalle 19.00 il sorteggio per il nuovo campionato, scopriremo insieme tutte le gare di Genoa e Sampdoria, con i rossoblù consci di iniziare in casa e i blucerchiati fuori. Tanta curiosità anche per l'incrocio genovese della nuova Juventus di Cristiano Ronaldo.

Si parte domenica 19 agosto (in seguito verranno scelti anticipi e posticipi), prima pausa domenica 9 settembre, ultima giornata domenica 26 maggio. Nella prossime pagine tutte le gare di Genoa e Sampdoria.

INIZIO E FINE e TURNI INFRASETTIMANALI Prima giornata DOMENICA 19 AGOSTO, ultima giornata DOMENICA 26 MAGGIO. Solamente tre i turni infrasettimanali (impossibile il derby in queste date): MERCOLEDI 26 SETTEMBRE, MERCOLEDI 26 DICEMBRE e MERCOLEDI 3 APRILE.

NATALE E SOSTE La grande novità è rappresentata dal tour de force natalizio, si gioca il 22 dicembre, il boxing day il 26 dicembre e il 29 dicembre. Sei soste domenica 9 settembre 2018, domenica 14 ottobre 2018, domenica 18 novembre 2018, domenica 6 gennaio 2019, domenica 13 gennaio 2019, domenica 24 marzo 2019.

ORARI SPEZZATINO Premesso che tanti anticipi e posticipi riguarderanno le squadre impegnate nelle coppe, sarà una Serie A più spezzatino che mai con ben 8 orari in cui verranno distribuite le 10 gare. Sabato alle 15, sabato alle 18 e sabato alle 20.30. Domenica alle 12.30, domenica alle 15, domenica alle 18 e domenica alle 20.30. Chiusura il lunedì con il Monday Night alle 20.30