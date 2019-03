Serie A, anticipi e posticipi: derby Sampdoria-Genoa al lunedì sera, è già polemica

La Lega Calcio ha reso noti tutti gli anticipi e posticipi della Serie A dalla decima alla quattordicesima giornata. C'era attesa per la decisione sul derby di Genova, decisione che non ha molto soddisfatto società e soprattutto tifosi. Sampdoria-Genoa verrà disputata lunedì 15 aprile alle ore 20.30.

La stracittadina è stata posticipata su indicazione dell' Osservatorio delle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni per evitare la concomitanza con la Mezza Maratona di Genova, evento caratterizzato da una elevata partecipazione di pubblico ma la cui partenza è indicata alle 9.45.

Genoa e Sampdoria hanno già espresso il loro malcontento e non è da escludere una richiesta di spostamento. Non si tratta dell'unico cambio d'orario per le due formazioni genovesi. Il Genoa giocherà al sabato alle 15 la trasferta di Udine e la domenica sera alle 20.30 quella di Napoli; la Samp ospiterà sabato sera Milan e Roma.

Ecco tutti gli anticipi e posticipi della Serie A:

10ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 29 marzo 2019 ore 20.30 Chievo – Cagliari

Sabato 30 marzo 2019 ore 15.00 Udinese – Genoa

Sabato 30 marzo 2019 ore 18.00 Juventus – Empoli

Sabato 30 marzo 2019 ore 20.30 Sampdoria – Milan

Domenica 31 marzo 2019 ore 12.30 Parma– Atalanta

Domenica 31 marzo 2019 ore 18.00 Bologna – Sassuolo

Domenica 31 marzo 2019 ore 20.30 Inter – Lazio

11ª GIORNATA DI RITORNO (TURNO INFRASETTIMANALE)

Martedì 2 aprile 2019 ore 19.00 Milan – Udinese

Martedì 2 aprile 2019 ore 21.00 Cagliari – Juventus

Mercoledì 3 aprile 2019 ore 19.00 Empoli – Napoli

Giovedì 4 aprile 2019 ore 19.00 Sassuolo – Chievo

Giovedì 4 aprile 2019 ore 21.00 Atalanta – Bologna

12ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 6 aprile 2019 ore 15.00 Parma – Torino

Sabato 6 aprile 2019 ore 18.00 Juventus – Milan

Sabato 6 aprile 2019 ore 20.30 Sampdoria – Roma

Domenica 7 aprile 2019 ore 12.30 Fiorentina – Frosinone

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00 Lazio – Sassuolo

Domenica 7 aprile 2019 ore 20.30 Napoli – Genoa

Lunedì 8 aprile 2019 ore 20.30 Bologna – Chievo

13ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 13 aprile 2019 ore 15.00 Spal – Juventus

Sabato 13 aprile 2019 ore 18.00 Roma – Udinese

Sabato 13 aprile 2019 ore 20.30 Milan – Lazio

Domenica 14 aprile 2019 ore 12.30 Torino – Cagliari

Domenica 14 aprile 2019 ore 18.00 Chievo – Napoli

Domenica 14 aprile 2019 ore 20.30 Frosinone – Inter

Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.30 Sampdoria – Genoa

14ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 20 aprile 2019 ore 12.30 Parma – Milan

Sabato 20 aprile 2019 ore 18.00 Juventus – Fiorentina

Sabato 20 aprile 2019 ore 20.30 Inter – Roma (*)

(*) In caso di qualificazione dell’Inter ai Quarti di Finale di Europa League, Inter – Roma sarà posticipata a domenica 21 o lunedì 22 aprile 2019 e le gare Juventus – Fiorentina e Genoa – Torino saranno programmate sabato 20 aprile 2019 rispettivamente alle ore 20.30 e alle ore 18.00. In caso di qualificazione del Napoli ai Quarti di Finale di Europa League Napoli – Atalanta sarà posticipata a domenica 21 o lunedì 22 aprile 2019.

