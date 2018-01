Serie A, anticipi e posticipi: tante gare in notturna per Genoa e Sampdoria

La domenica alle 15.00 ormai non esiste più. Decisi anticipi e posticipi della Serie A dalla 22esima alla 29esima giornata, ovvero dalla terza di ritorno alla decima, tanti i cambi d'orario per Genoa e Sampdoria, con il Grifone che cambia orario in cinque gare su nove, quattro invece le modifiche al calendario dei blucerchiati. Andiamo a vederli nel dettaglio.

3ª GIORNATA RITORNO

Sabato 27 gennaio 2018 ore 18.00 SASSUOLO – ATALANTA

Sabato 27 gennaio 2018 ore 20.45 CHIEVOVERONA – JUVENTUS

Domenica 28 gennaio 2018 ore 12.30 SPAL – INTER

Domenica 28 gennaio 2018 ore 18.00 MILAN – LAZIO

Domenica 28 gennaio 2018 ore 20.45 ROMA – SAMPDORIA

Genoa Udinese resta domenica 28 gennaio alle ore 15.00

4ª GIORNATA RITORNO

Sabato 3 febbraio 2018 ore 18.00 SAMPDORIA – TORINO

Sabato 3 febbraio 2018 ore 20.45 INTER – CROTONE

Domenica 4 febbraio 2018 ore 12.30 HELLAS VERONA – ROMA

Domenica 4 febbraio 2018 ore 20.45 BENEVENTO – NAPOLI

Lunedì 5 febbraio 2018 ore 20.45 LAZIO – GENOA (#)

5ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS (*)

Sabato 10 febbraio 2018 ore 15.00 SPAL – MILAN

Sabato 10 febbraio 2018 ore 18.00 CROTONE – ATALANTA

Sabato 10 febbraio 2018 ore 20.45 NAPOLI – LAZIO

Domenica 11 febbraio 2018 ore 12.30 SASSUOLO – CAGLIARI

Domenica 11 febbraio 2018 ore 20.45 ROMA – BENEVENTO

Chievo-Genoa e Sampdoria-Verona restano domenica 11 febbraio alle ore 15.00

6ª GIORNATA RITORNO

Sabato 17 febbraio 2018 ore 15.00 UDINESE – ROMA (*)

Sabato 17 febbraio 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – CAGLIARI (#)

Sabato 17 febbraio 2018 ore 20.45 GENOA – INTER

Domenica 18 febbraio 2018 ore 12.30 TORINO – JUVENTUS

Domenica 18 febbraio 2018 ore 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (ç)

Domenica 18 febbraio 2018 ore 20.45 MILAN – SAMPDORIA (ç)

Lunedì 19 febbraio 2018 ore 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA (ç)

7ª GIORNATA RITORNO

Sabato 24 febbraio 2018 ore 18.00 BOLOGNA – GENOA

Sabato 24 febbraio 2018 ore 20.45 INTER – BENEVENTO

Domenica 25 febbraio 2018 ore 12.30 CROTONE – SPAL

Domenica 25 febbraio 2018 ore 18.00 JUVENTUS – ATALANTA (ç)

Domenica 25 febbraio 2018 ore 20.45 ROMA – MILAN (ç)

Lunedì 26 febbraio 2018 ore 20.45 CAGLIARI – NAPOLI (ç)

Sampdoria-Udinese resta domenica 25 febbraio alle ore 15.00

8ª GIORNATA RITORNO

Sabato 3 marzo 2018 ore 15.00 SPAL – BOLOGNA

Sabato 3 marzo 2018 ore 18.00 LAZIO – JUVENTUS (*)

Sabato 3 marzo 2018 ore 20.45 NAPOLI – ROMA

Domenica 4 marzo 2018 ore 12.30 GENOA – CAGLIARI

Domenica 4 marzo 2018 ore 20.45 MILAN – INTER

Atalanta-Sampdoria resta domenica 4 marzo alle ore 15.00

9ª GIORNATA RITORNO (°)

Venerdì 9 marzo 2018 ore 20.45 ROMA – TORINO (*)

Sabato 10 marzo 2018 ore 20.45 HELLAS VERONA – CHIEVOVERONA

Domenica 11 marzo 2018 ore 12.30 FIORENTINA – BENEVENTO

Domenica 11 marzo 2018 ore 20.45 INTER – NAPOLI

Genoa-Milan e Crotone-Sampdoria restano domenica 11 marzo alle ore 15.00

10ª GIORNATA RITORNO (°°)

Sabato 17 marzo 2018 ore 18.00 BENEVENTO – CAGLIARI

Sabato 17 marzo 2018 ore 20.45 SPAL – JUVENTUS

Domenica 18 marzo 2018 ore 12.30 SAMPDORIA – INTER

Domenica 18 marzo 2018 ore 18.00 LAZIO – BOLOGNA (#)

Domenica 18 marzo 2018 ore 20.45 NAPOLI – GENOA

(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(ç) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League

(#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico (°) in caso di qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League, su richiesta delle società interessate, potranno essere posticipate a domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.00 o lunedì 12 marzo 2018 alle ore 19.00/20.45/21.00 le gare Bologna – ATALANTA e/o Cagliari – LAZIO e/o Genoa – MILAN e/o Inter – NAPOLI

(°°) in caso di qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Europa League, su richiesta delle società interessate, potranno essere posticipate a domenica 18 marzo 2018 alle ore 18.00 le gare Hellas Verona – ATALANTA e/o MILAN – ChievoVerona