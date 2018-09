Serie A anticipi e posticipi, che rebus per Genoa e Samp: la guida completa

Se non è un rebus, poco ci manca. La Lega Seria A ha comunicato anticipi e posticipi di tutto il girone di andata del nuovo campionato che prevederà solamente 3 gare ogni giornata al consueto orario domenicale delle 15.00. Inutile dire che saranno tantissimi quindi i cambiamenti d'orario per Genoa e Sampdoria, a partire dal derby che verrà disputato in notturna, ovvero domenica 25 novembre alle ore 20.30. Decisi anche gli orari dei recuperi delle gare rinviate per la tragedia del Ponte Morandi, polemica per l'orario scelto per Samp-Fiorentina, mercoledì 19 settembre alle ore 17.00 (con la città bloccata non il migliore orario sicuramente), mercoledì 31 ottobre Milan-Genoa alle 20.30. Sampdoria "abbonata" al sabato sera, già a partire dalla quarta giornata quando andrà allo Stirpe sabato 15 settembre alle 20.30. Ecco tutti gli anticipi e posticipi della Serie A con in maiuscolo le gare di Genoa e Sampdoria.

4ª giornata di andata

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 15.00 Inter-Parma

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 18.00 Napoli-Fiorentina

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 20.30 FROSINONE-SAMPDORIA

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 12.30 Roma-Chievoverona

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 18.00 Empoli-Lazio

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 20.30 Cagliari-Milan

Lunedì 17 Settembre 2018 Ore 20.30 SPAL-Atalanta

GENOA-BOLOGNA resta domenica 16 settembre alle ore 15.00

5ª giornata di andata

Venerdì 21Settembre 2018 Ore 20.30 Sassuolo-Empoli

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 15.00 Parma-Cagliari

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-SPAL

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 20.30 SAMPDORIA-INTER

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 12.30 Torino-Napoli

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 18.00 Milan-Atalanta

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 20.30 Frosinone-Juventus

LAZIO-GENOA resta domenica 23 settembre alle ore 15.00

6ª giornata di andata (turno infrasettimanale)

Martedì 25 Settembre 2018 Ore 21.00 Inter-Fiorentina

Mercoledì 26 Settembre 2018 Ore 19.00 Udinese-Lazio

Giovedì 27 Settembre 2018 Ore 19.00 SPAL-Sassuolo

Giovedì 27 Settembre 2018 Ore 21.00 Empoli-Milan

CAGLIARI-SAMPDORIA e GENOA-CHIEVO restano mercoledì 26 settembre alle ore 21.00

7ª giornata di andata

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 15.00 Roma-Lazio

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 18.00 Juventus-Napoli

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 20.30 Inter-Cagliari

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 12.30 Bologna-Udinese

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 18.00 Parma-Empoli

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 20.30 Sassuolo-Milan

Lunedì 1 Ottobre 2018 Ore 20.30 SAMPDORIA-SPAL

FROSINONE-GENOA resta domenica 30 settembre alle ore 15.00

8ª giornata di andata

Venerdì 5 Ottobre 2018 Ore 20.30 Torino-Frosinone

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 15.00 Cagliari-Bologna

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 18.00 Udinese-Juventus

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 20.30 Empoli-Roma

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 12.30 GENOA-PARMA

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 18.00 Napoli-Sassuolo

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 20.30 SPAL-Inter

ATALANTA-SAMPDORIA resta domenica 7 ottobre alle ore 15.00

9ª giornata di andata

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 15.00 Roma-SPAL

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 18.00 JUVENTUS-GENOA

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 20.30 Udinese-Napoli

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 12.30 Frosinone-Empoli

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Cagliari

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 20.30 Inter-Milan

Lunedì 22 Ottobre 2018 Ore 20.30 SAMPDORIA-SASSUOLO

10ª giornata di andata

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 15.00 Atalanta-Parma

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 18.00 Empoli-Juventus

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 20.30 Torino-Fiorentina

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 12.30 Sassuolo-Bologna

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 18.00 MILAN-SAMPDORIA

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 20.30 Napoli-Roma

Lunedì 29 Ottobre 2018 Ore 20.30 Lazio-Inter

GENOA-UDINESE resta domenica 28 ottobre alle ore 15.00

11ª giornata di andata

Venerdì 2 Novembre 2018 Ore 20.30 Napoli-Empoli

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 15.00 INTER-GENOA

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Roma

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 20.30 Juventus-Cagliari

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 12.30 Lazio-SPAL

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 18.00 Bologna-Atalanta

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 20.30 Udinese-Milan

SAMPDORIA-TORINO resta domenica 4 novembre ore 15.00

12ª giornata di andata

Venerdì 9 Novembre 2018 Ore 20.30 Frosinone-Fiorentina

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 15.00 Torino-Parma

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 18.00 SPAL-Cagliari

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 20.30 GENOA-NAPOLI

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 12.30 Atalanta-Inter

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 18.00 Sassuolo-Lazio

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 20.30 Milan-Juventus

ROMA-SAMPDORIA resta domenica 11 novembre ore 15.00

13ª giornata di andata

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 15.00 Udinese-Roma

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 18.00 Juventus-SPAL

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 20.30 Inter-Frosinone

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 12.30 Parma-Sassuolo

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 18.00 Lazio-Milan

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 20.30 GENOA-SAMPDORIA

Lunedì 26 Novembre 2018 Ore 20.30 Cagliari-Torino

14ª giornata di andata

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 15.00 SPAL-Empoli

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Juventus

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 20.30 SAMPDORIA-BOLOGNA

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 12.30 Milan-Parma

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 18.00 Chievoverona-Lazio

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 20.30 Roma-Inter

Lunedì 3 Dicembre 2018 Ore 20.30 Atalanta-Napoli

TORINO-GENOA resta domenica 2 dicembre ore 15.00

15ª giornata di andata

Venerdì 7 Dicembre 2018 Ore 20.30 Juventus-Inter

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 15.00 Napoli-Frosinone

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 18.00 Cagliari-Roma

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 20.30 LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 12.30 Sassuolo-Fiorentina

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 18.00 GENOA-SPAL

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 20.30 Milan-Torino

16ª giornata di andata

Sabato 15 Dicembre 2018 Ore 18.00 Inter-Udinese

Sabato 15 Dicembre 2018 Ore 20.30 Torino-Juventus

Domenica 16 Dicembre 2018 Ore 12.30 SPAL-Chievoverona

Domenica 16 Dicembre 2018 Ore 18.00 Cagliari-Napoli

Domenica 16 Dicembre 2018 Ore 20.30 ROMA-GENOA

Lunedì 17 Dicembre 2018 Ore 20.30 Atalanta-Lazio

Martedì 18 Dicembre 2018 Ore 20.30 Bologna-Milan

SAMPDORIA-PARMA resta domenica 16 dicembre alle ore 15.00

17ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 22 Dicembre 2018 Ore 12.30 Lazio – Cagliari

Sabato 22 Dicembre 2018 Ore 18.00 Chievoverona – Inter

Sabato 22 Dicembre 2018 Ore 20.30 Juventus – Roma

GENOA-ATALANTA e EMPOLI-SAMPDORIA restano sabato 22 dicembre alle ore 15.00

18ª GIORNATA DI ANDATA (infrasettimanale)

Mercoledì 26 Dicembre 2018 Ore 12.30 Frosinone – Milan

Mercoledì 26 Dicembre 2018 Ore 18.00 Roma – Sassuolo

Mercoledì 26 Dicembre 2018 Ore 18.00 Torino – Empoli

Mercoledì 26 Dicembre 2018 Ore 20.30 Inter – Napoli

CAGLIARI-GENOA e SAMPDORIA-CHIEVO restano mercoledì 26 dicembre alle ore 21.00