Liguri in grande spolvero nel nuoto in acque libere

Nuotatori liguri in grande spolvero alle 'Ultramarathon swim series 2019'. La prima tappa delle sei in programma, la Santa Fe-Rio Coronda in Argentina, la classica traversata famosa per i suoi 57 chilometri è stata ridotta a 15 chilometri circa a causa di avversità meteorologiche.

Protagonisti all'arrivo, con una doppietta storica per il settore ligure del nuoto in acque libere, sono stati il genovese Francesco Ghettini (Rn Spezia - Marina Militare) primo classificato e il chiavarese Edoardo Stochino (Nuotatori Genovesi - FFOO) secondo classificato.