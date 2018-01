Gol di mano, giovane calciatore va dall'arbitro e confessa il fallo

Lezione di onestà da parte di un giovane calciatore, tesserato per il Ca de Rissi San Gottardo. Nella partita di domenica 28 gennaio 2018 contro la Nuova Oregina, in calendario nel campionato Allievi regionali 2001, il giovane ha confessato all'arbitro di aver segnato un gol con la mano, facendo annullare la marcatura.

«Essere vincenti e non vincitori. Questo è lo spirito della nostra Società e quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. E ieri siamo stati vincenti: il nostro Guglielmo Ferraris, dopo aver segnato un gol, con già la palla a centrocampo, si è avvicinato all'arbitro e ha fatto annullare la marcatura perchè viziata da un fallo di mano. Guglielmo complimenti da tutta la Società». Questo il tributo al suo giocatore da parte del San Gottardo con un post sulla sua pagina Facebook.

Anche per evitare gol irregolari, fra i professionisti è stata introdotta la prova tv, ma recenti episodi come la rete di Cutrone in Milan-Lazio dimostrano come la tecnologia abbia i suoi limiti. Alla fine, e il gesto di Guglielmo lo dimostra, a fare la differenza, professionismo o meno, è lo spirito sportivo di chi scende in campo.