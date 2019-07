Cessione Samp, in attesa di novità Vialli incontra gli ex compagni scudettati

Non c'è stato bisogno di FaceApp per rivedere i campioni della Sampdoria scudettata della stagione 1990/1991 con qualche chilo e qualche capello grigio in più. È bastata una foto scattata nei giorni scorsi a Cremona in occasione di una partita giocata nella tenuta di Vialli, osservato speciale dei tifosi blucerchiati che attendono novità sul fronte della cessione societaria in mano a una cordata guidata proprio dall'attaccante della Samp d'oro.

Presenti alla partita, oltre a Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Giulio Nuciari, Gianluca Pagliuca, Attilio Lombardo, Fausto Pari, Marco Lanna, Pietro Vierchowod, Dario Bonetti, Giovanni Invernizzi e Fausto Salsano. La foto è stata pubblicata su Twitter dall'ex presidente della Samp Enrico Mantovani.