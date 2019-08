Sampdoria: Vialli sempre più vicino, ma Nainggolan sceglie Cagliari

Giorni caldissimi in casa Sampdoria in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2019-2020. A tenere banco sono la questione cessione e ovviamente il calciomercato.

Sembra arrivata ad una svolta la vicenda societaria con la scadenza dell'esclusiva concessa da Ferrero ad Aquilor, Vialli e la sua società, Calcioinvest LLC, fondata esattamente un anno fa e regolarmente registrata nel Delaware, restano i pretendenti più accreditati. Decisivo l'ingresso di Garrone che permetterebbe liquidità immediata (10 milioni) che porterebbe l'offerta ad oltre 100 milioni, 85 cash e 30 per sanare i debiti.

Massimo Ferrero, nonostante la smentita di qualche giorno fa, non si sarebbe ancora espresso sulla vicenda. Il Corriere dello Sport invita tifosi e media a non dare nulla per scontato, anzi, sottolinea come la proposta della cordata con a capo Vialli di pagare in più tranches sia proprio uno degli elementi che porterebero allo stallo della trattativa.

In ogni caso, come afferma anche il Secolo XIX, il closing potrebbe arrivare a fine agosto o inizio settembre.

Intanto sul fronte calciomercato sfuma il sogno Radja Nainggolan. Il giocatore ha scelto di tornare a Cagliari nonostante un inserimento last minute della Fiorentina. Di Francesco continua a chiedere rinforzi, Verdi si allontana, Politano costa troppo, ma rispunta l'idea Emiliano Rigoni.