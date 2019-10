Verona-Sampdoria, probabili formazioni: ultima spiaggia per DiFra, Linetty out

Si prospetta un pomeriggio di passione per Eusebio Di Francesco e la sua Sampdoria. Sabato alle ore 18.00 il calcio d'inizio per Verona-Sampdoria, già una sfida da dentro o fuori per l'ex tecnico della Roma vista la imminente pausa per le nazionali.

Il solito terremoto societario rischia di "distrarre" l'ambiente, in più c'è il calciomercato con il probabile ritorno di Viviano e soprattutto l'acquisto dell'ex Genoa Bertolacci, attualmente svincolato.

QUI SAMP Torna Murillo dalla squalifica, ma il tecnico ha deciso di non puntare su di lui, in difesa Colley, Bereszynski e uno tra Chabot e Alex Ferrari. A centrocampo si ferma Linetty, tocca a Ronaldo Vieira con Ekdal, Murru e Depaoli esterni. Confermato Jankto, Rigoni in vantaggio su Caprari e Gabbiadini per affiancare Quagliarella, ma occhio al giovane Bonazzoli.

QUI VERONA Hellas ricca di ex rossoblù, a partire dal tecnico Ivan Juric. Recuperano Di Carmine e Bocchetti, dubbi in attacco, ma ci sarà Stepinski con Verre e Zaccagni. Lazovic, Veloso e Gunter gli altri ex Genoa titolari. Solita panchina per Pazzini

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA: Silvestri; Rramhani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Murru, Ekdal, Ronaldo Vieira, Depaoli; Jankto; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco.

Arbitro: Fabbri.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Bentegodi, Verona.