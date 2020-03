Sampdoria-Verona, probabili formazioni: Bertolacci assente, Linetty recupera

Dopo più di venti giorni di stop forzato, la Sampdoria torna in campo in una cornice surreale. Stadio vuoto, città preoccupata per l'avanzare del coronavirus, ma il calcio ha deciso di andare avanti e dopo i rinvii di Inter-Samp e del Monday Night Sampdoria-Verona, i blucerchiati ripartono proprio dalla fondamentale sfida contro l'Hellas. Si scende in campo a porte chiuse, domenica alle 15.00 il calcio d'inizio. Non sarà semplice senza la spinta della Sud, ma i punti in palio sono pesanti.

QUI SAMP Bertolacci non convocato, non ce la fa l'ex Milan. Recuperano invece Linetty, Thorsby e Tonelli. Dubbi per Ranieri, a partire dal centrale di difesa da schierare al fianco di Colley, con Tonelli in vantagguo su Yoshida. Murru e Ramirez squalificati, al posto del terzino confermato Augello. A centrocampo Ronaldo Vieira, Ekdal, Depaoli e uno tra Linetty (in pole) e Jankto. Gabbiadini-Quagliarella la coppia offensiva.

QUI VERONA Anche il Verona è fermo da due turni, ma la sua classifica è diametralmente opposta risspetto a quella blucerchiata. Aria di derby per Juric che non avrà Faraoni e Borini. Pazzini non sta bene, tocca a Stepinski con Verre e Zaccagni. Adjapong verso una maglia da titolare, assente Miguel Veloso per squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Augello, Tonelli, Colley, Bereszynski; Depaoli, Ekdal, Ronaldo Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

VERONA: Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni, Stepinski. All. Juric.

Arbitro: Valeri.

Note: sfida disputata a porte chiuse, calcio d'inizio domenica ore 15.00 stadio Luigi Ferraris, Genova.