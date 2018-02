Sampdoria-Verona, probabili formazioni: Caprari per Ramirez, Zapata recupera

Dopo il pareggio interno col Torino la Sampdoria cerca il ritorno ai tre punti domenica ospitando al Ferraris il Verona. Blucerchiati alla ricerca del quinto risultato utile dopo le vittorie con Roma e Fiorentina e i pareggi con i giallorossi e il Torino, ma di fronte ci sarà un Hellas bisogno di punti vitali per la salvezza.

QUI SAMP Squalificato Ramirez, ci sarà Caprari al suo posto. Zapata ristabilito, attacco titolare con il colombiano e Quagliarella. Ballottaggio Murru-Strinic, Linetty al posto dell'infortunato Praet.

QUI VERONA Tridente con Kean, Matos e Petkovic. In difesa Vukovic, out Ferrari. In regia Buchel con Romulo e Valoti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Verona: Nicolas; Heurtaux, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Kean, Matos, Petkovic. All. Pecchia.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.