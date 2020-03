Sampdoria-Verona 2-1, le pagelle: Quagliarella evita l'incubo, bene Depaoli

Dopo più di venti giorni di stop, la Sampdoria torna in campo e, in una giornata molto complicata per l'allarme Coronavirus che imperversa in Italia, riesce a far sorridere i suoi tifosi superando 2-1 in rimonta il Verona (qui la cronaca e video del match). Molto bene il capitano blucerchiato, così come Depaoli. Bocciati Audero, Gabbiadini e i terzini.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.