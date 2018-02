Sampdoria-Verona 2-0: Barreto sblocca, Quagliarella la chiude, blucerchiati sul velluto

Questa Samp non si ferma più. Quinto risultato utile consecutivo dei blucerchiati, 2-0 senza problemi al Verona con le reti nella ripresa di Barreto e di Quagliarella su rigore. Respinto il ritorno del Milan, avversario di domenica sera. Questa Samp vola sempre più in alto.

Giampaolo conferma Murru e sceglie Caprari al posto dello squalificato Ramirez, è subito assedio blucerchiato. Bomba di Linetty dopo pochi minuti, Nicolas si oppone. Il portiere si supera poco dopo su Quagliarella e viene graziato da Zapata, poi ci pensa Vukovic a salvare sulla linea. Prima dell'intervallo l'occasione è di Caprari, ma l'ex Pescara non ha fortuna. Si va all'intervallo sullo 0-0, ma c'è solo una squadra in campo.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa la musica cambia subito, Hellas troppo "mollo" e al 50' i blucerchiati sbloccano la gara: apertura a sinistra per Caprari che vede Barreto, il paraguayano da due passi di testa non può sbagliare, 1-0 Samp, vantaggio meritatissimo. Samp che vuole chiudere subito il match, ma Zapata spreca una grande occasione a tu per tu con Nicolas. Giampaolo lo toglie poco dopo per Kownacki, nel Verona entra Verde che ci prova con un bel tiro a giro. Girandola di cambi, dentro Calvano, Alvarez e Felicioli. La Samp cerca con insistenza il gol del 2-0 e lo trova a cinque dal termine, calcio di rigore decretato per fallo di Valoti su Kownacki, dal dischetto Quagliarella non sbaglia. 2-0. Titoli di coda. Quinto risultato utile consecutivo e una classifica che si fa sempre più bella e domenica sera trasferta di lusso a Milano contro i rossoneri.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Verona 2-0

Reti: 50' Barreto, 85' Quagliarella (rig.)

Sampdoria: Viviano 6; Murru 5.5, Ferrari 6, Sivlestre 6, Bereszynski 5.5; Linetty 6, Torreira 6.5, Barreto 7 (86' Verre sv); Caprari 7 (71' Alvarez 6); Zapata 5 (60' Kownacki 6.5), Quagliarella 7. All. Giampaolo 6.5.

Verona: Nicolas 7; Romulo 6, Caracciolo 6, Vukovic 6, Fares 5; Aarons 5.5 (59' Verde 6), Buchel 6 (84' Felicioli sv), Valoti 5, Matos 5.5; Petkovic 5.5 (66' Calvano 6), Kean 6.5. All. Pecchia 5.5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Bereszynski e Fares.