Sampdoria-Verona 2-0, le pagelle: Barreto man of the match, Zapata sprecone

Quinto risultato utile consecutivo per la Sampdoria che non si ferma più. Ci vuole un tempo per sbloccare la sfida contro il Verona, ma è stata una sfida dominata dall'inizio alla fine. (qui la cronaca del match). Sblocca Barreto a inizio ripresa, la chiude Quagliarella prima del triplice fischio. Bene i marcatori così come Caprari, male Zapata, troppo sprecone.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.