Udinese-Sampdoria probabili formazioni: Defrel favorito su Kownacki, out Praet

Si avvicina l'esordio stagionale in Serie A per la Sampdoria dopo l'inevitabile rinvio della prima giornata con la Fiorentina in seguito alla tragedia che ha colpito Genova con il crollo del Ponte Morandi.

Udinese-Sampdoria, parte da qui il campionato blucerchiato. Trasferta insidiosa contro una squadra che come tutti gli anni ha cambiato tantissimo. Tanti i dubbi per Giampaolo.

QUI SAMP Squalificato Caprari, indisponibili Regini e Praet. I dubbi sono in attacco con Defrel favorito su Kownacki per affiancare Quagliarella e in difesa con Andersen favorito su Tonelli per affiancare Colley. A centrocampo dovrebbe esserci Linetty. Parte dalla panchina il nuovo acquisto Saponara.

QUI UDINESE Idea Pussetto in avanti dal primo minuto, confermato Ekong in difesa. Dubbi in porta, ma se Musso non dovesse recuperare ci sarà Scuffet. In attacco Lasagna e uno tra Pussetto e Machis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Scuffet; Larsen, Nuytnick, Ekong, Samir; Mandragora, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna, Machis (Pussetto). All. Velazquez.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski; Colley, Andersen (Tonelli), Murru; Linetty, Barreto, Jankto; Ramirez; Defrel (Kownacki), Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: La Penna.

CALCIO D'INIZIO: domenica ore 20.30 stadio Dacia Arena, Udine.