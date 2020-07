Udinese-Sampdoria, probabili formazioni: tocca a Quagliarella, Ranieri squalificato

Dopo il ko di Bergamo, la Sampdoria si prepara ad un'altra trasferta, questa ancora più importante in ottica di classicia. Domenica alle 19.30 calcio d'inizio a Udinese-Sampdoria, chi vince, di fatto, si avvicina in modo importante alla salvezza.

Per l'occasione Claudio Ranieri, squalificato e in tribuna, ritrova Fabio Quagliarella, pienamente ristabilito e pronto a dare il suo apporto per la prima volta in questo post lockdown.

QUI SAMP Quagliarella dal primo minuto con Ramirez a supporto. Sembra questo il piano A. Qualora Quagliarella non venisse rischiato titolare toccherà ancora a Gabbiadini. Difesa con Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello in vantaggio su Murru. Dubbi a centrocampo, Linetty e Thorsby sicuri del posto, Depaoli ed Ekdal in ballottaggio con Jankto e Bertolacci.

QUI UDINESE Pochi dubbi per Gotti, gli unici sono legati al recupero (difficile) di Jajalo e alle tre maglie in difesa contese da quattro giocatori. In attacco l'ex Okaka con Lasagna. Torna Sema esterno, dall'altra parte Stryger Larsen. In difesa ad oggi Samir, Becao e Nuytnick in vantaggio su De Maio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Musso; Samir, Becao, Nuytnick; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Linetty, Ekdal, Depaoli; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Valeri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio d'inizio: domenica 12 luglio, ore 19.30, Dacia Arena, Udine.