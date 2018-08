Udinese-Sampdoria 1-0: un tempo regalato, De Paul punisce i blucerchiati

Ancora scossa per la tragedia del Ponte Morandi, la Sampdoria non riesce a partire con il piede giusto questo campionato e cade 1-0 ad Udine. Primo tempo regalato ai bianconeri, avanti dopo 9 minuti con De Paul. Nella ripresa Saponara dà la scossa, occasioni per Defrel e Linetty, ma il risultato non cambierà mai. Per Giampaolo è un inizio in salita.

IL PAGELLONE: BEL SAPONARA, MALISSIMO BARRETO

Pessimo primo tempo della Sampdoria, è un monologo bianconero. Audero si presenta malissimo con un'uscita da brividi che lascia il pallone a Machis che prova l'eurogol, pericolo scampato. Ma la Samp non si sveglia, l'Udinese preme tanto che già al 9' arriva il vantaggio dei ragazzi di Velazquez: bella discesa di Fofana, servizio al limite per De Paul e conclusione nell'angolino: 1-0. Continua il pressing bianconero, Fofana incontenibile, servizio per Lasagna questa volta ipnotizzato da Audero. Ancora Lasagna su una smanacciata di Audero, Machis al 26', Fofana al 40'. Il risultato resta sull'1-0, Sampdoria non pervenuta.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Giampaolo non cambia nulla, ma la Samp si scuote e al 52' va vicinissima al pareggio con una bordata di Defrel che scheggia il palo. Ramirez nervosissimo, ammonito e sostituito da Saponara. Pessima la prestazione dell'ex Bologna. Saponara subito pericoloso, sembra un'altra Samp. Cambia anche l'Udinese, fuori Lasagna, dentro Teodorczyk, nella Samp fuori un fischiatissimo Jankto, dentro Ekdal. Occasione per Bereszynski, ma Scuffet dice di no. Giampaolo prova anche la carta Kownacki, fuori uno spento Quagliarella. Forcing finale blucerchiato, doppia occasione nel giro di sei minuti per Linetty, ma non ci sarà niente da fare. Vince l'Udinese, pesa un primo tempo lasciato completamente agli avversari. Per Giampaolo c'è tanto da lavorare.

TABELLINO E VOTI

Udinese-Sampdoria

Rete: 9' De Paul

Udinese: Scuffet 6; Larsen 6, Nuytinck 6, Ekong 6.5, Samir 6.5; Mandragora 6, Behrami 7 (93' Opoku sv), Fofana 7; Machis 6 (76' D'Alessandro 6), De Paul 6.5, Lasagna 6 (66' Teodorczyk 5.5). All. Velazquez 6.5.

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 5.5, Andersen 6, Colley 5, Murru 5; Linetty 6, Barreto 4.5, Jankto 5 (70' Ekdal 6); Ramirez 4.5 (59' Saponara 6.5); Quagliarella 5.5 (74' Kownacki 5.5), Defrel 6. All. Giampaolo 5.5.

Arbitro: La Penna.

Note: ammoniti Bereszynski, Ramirez, Nuytnick e Murru.