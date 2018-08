Udinese-Sampdoria 1-0, le pagelle: Saponara dà la scossa, Barreto non è un regista

La Sampdoria stecca l'esordio in Serie A cadendo 1-0 ad Udine al termine di una prestazione imbarazzante nel primo tempo. Migliore la ripresa, ma il solo Saponara non basta (qui la cronaca). Si salvano in pochi, l'ex Fiorentina e Defrel, male, anzi malissimo, Barreto e Ramirez.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.