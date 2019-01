Sampdoria-Udinese, probabili formazioni: tocca a Saponara, Quagliarella punta Batistuta

Si avvicina il ritorno in campo per la Samp. Sabato i blucerchiati saranno di scena al Ferraris contro l'Udinese, calcio d'inizio alle ore 18.00. Assenze pesanti per Giampaolo che non avrà a disposizione gli infortunati Sala, Caprari e Barreto e lo squalificato Ramirez. Fabio Quagliarella cerca contro una delle sue tante ex squadre il gol del record, facendo almeno una rete contro i bianconeri sarebbero 11 le gare consecutive con un gol dell'attaccante partenopeo eguagliando il record di Batistuta.

QUI SAMP Quattro indisponibili, Saponara pronto a sostituire lo squalificato Ramirez. In attacco ballottaggio Defrel/Gabbiadini per supportare Quagliarella. Torna Linetty a centrocampo con Praet ed Ekdal, in difesa Tonelli in vantaggio su Colley. Bereszynski e Murru i due terzini.

QUI UDINESE Okaka, ex di turno, alla seconda consecutiva da titolare, in vantaggio su Lasagna. De Paul al suo fianco, a centrocampo l'ex Genoa Mandragora. Torna disponibile Pussetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszinski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

UDINESE: Musso; Opoku, Trost Ekong, Nuytnick; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Okaka. All. Nicola.

ARBITRO: Massa.

CALCIO D'INIZIO: sabato ore 18.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.