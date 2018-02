Sampdoria-Udinese, probabili formazioni: riecco Praet, Zapata rischia

L'allerta neve diramata su Genova non dovrebbe mettere a rischio Sampdoria-Udinese, in programma domenica alle ore 15.00. E così Giampaolo prepara i suoi per la sfida del riscatto dopo le polemiche di San Siro e per l'occasione ritrova tra i convocati Praet. Occhio al caso di Zapata, il mancato saluto al compagno a Milano dopo la sostituzione potrebbe spingerlo in panchina.

QUI SAMP Zapata verso la panchina, pronti Quagliarella e Caprari con Ramirez a supporto. Non convocati Sala e Verre, a centrocampo Praet è tra i convocati, ma dovrebbe partire fuori. Murri in vantaggio su Strinic

QUI UDINESE Problemi in attacco per Oddo che non avrà a disposizione Lasagna infortunato e Perica squalificato, pronti De Paul e Maxi Lopez. Adnan in vantaggio su Pezzella, occhio a Jankto che potrebbe rivedersi tra i titolari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Udinese: Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir, Widmer; Barak, Fofana, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi Lopez. All. Oddo.

Arbitro: Damato.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.