Sampdoria-Udinese, allerta rossa fino alle 12: si gioca

Sampdoria-Udinese si gioca. L'allerta rossa su Genova è stata prolungata fino alle 12.00 di domenica 24 novembre, ma il calcio d'inizio del match, in programma alle 18.00 allo stadio Luigi Ferraris, lascia sei ore di margine con la fine dello stato massimo di allerta che rendono possibile il regolare svolgimento del match,

La conferma è arrivata anche dal presidente della Regione, Giovanni Toti.

Difficile concentrarsi sulla gara per una città preoccupata per le forti piogge che continuano ad abbattersi specialmente sul ponente genovese, ma Claudio Ranieri sa che visto il mancato rinvio ci sarà una gara da giocare.

QUI SAMP Prima convocazione per Maroni, out Bereszynski, Barreto e Bonazzoli. Gabbiadini e Caprari si sfidano per una maglia per affiancare Quagliarella. Rigoni e Jankto esterni, Ekdal e Vieira in mezzo. Bertolacci a rischio esclusione. Depaoli e Murru i terzini, Ferrari e Colley i centrali.

QUI UDINESE Okaka e Becao squalificati, Gotti sceglie Nestorovski in attacco al fianco di Lasagna. Mandragora, Jajalo e De Paul a centrocampo, Larsen e Samir esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

UDINESE: Musso; Nuytnick, Trost-Ekong, Opoku; Samir, Jajalo, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovksi. All. Gotti.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: domenica 24 novembre, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.