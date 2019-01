Sampdoria-Udinese 4-0, le pagelle: Quagliarella nella storia, Gabbiadini is back

Quagliarella immenso, poker blucerchiato e la Sampdoria sente profumo di Champions. Sampdoria 4 Udinese 0, doppietta del capitano blucerchiato per eguagliare il record di Batistuta e prendersi la vetta solitaria della classifica cannonieri (qui la cronaca). Ampie sufficienze per tutti, impossibile bocciare qualcuno. Quagliarella freddissimo dal dischetto e sempre il più pericoloso, ottime le prove di Saponara, Linetty e Gabbiadini, tornato al gol. Sottotono il solo Defrel, ma in miglioramento rispetto alle ultime uscite.

