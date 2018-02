Sampdoria-Udinese 2-1: Silvestre e la magia di Zapata abbattono i bianconeri

Polemiche cancellate. La Sampdoria riscatta il ko di San Siro superando 2-1 l'Udinese nel gelo del Ferraris. Sblocca il match nel primo tempo Silvestre, al primo gol stagionale nonché primo con la maglia blucerchiata, la chiude Zapata con una magia. Gol pesante per il colombiano dopo la querelle che lo ha riguardato in settimana per il mancato saluto a Caprari dopo la sostituzione, fattaccio che lo ha relegato in panchina quest'oggi. Ininfluente, ai fini del risultato, l'autorete nel finale sempre di Silvestre. Samp che sale a 44 punti, testa al match di domenica, la difficile trasferta di Bergamo.

Giampaolo come da pronostico lascia in panchina Zapata e preferisce Caprari al fianco di Quagliarella. Si gioca nel gelo del Ferraris, nevica. Primo tempo equilibrato, i friulani sono più pericolosi, soprattutto con Jankto e con il palo colpito da Samir sugli sviluppi di un corner, ma a trovare il vantaggio è la Samp con il primo storico gol di Silvestre che è lesto in area di rigore a concludere in rete un cross basso di Ramirez: 1-0 Samp. Dopo il vantaggio arriva però la brutta notizia per Giampaolo, Ramirez è costretto ad uscire per un infortunio, al suo posto Alvarez.

Nella ripresa la Samp spinge alla ricerca del raddoppio, ma rischia più volte di subire il pari con Fofana che colpisce una traversa clamorosa o Balic che fa la barba al palo. E' il preludio al gol, ma il gol è ancora della Samp: entra Zapata e all'83' ci pensa proprio lui, uno dei più attesi con un coast to coast da urlo e un mancino da brivido che non lascia scampo a Bizzarri. 2-0, esplode il Ferraris. Game over, ma c'è tempo per l'autorete di Silvestre su giocata di Adnan che rimette in bilico il risultato nel recupero, ma al 97' il colpo di testa di Maxi Lopez non può spaventare. 2-1 Samp, Samp a 44 punti. Le polemiche stanno a zero.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Udinese 2-1

Reti: 35' Silvestre, 83' Zapata, 95' Silvestre (aut.)

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 6 (85' Andersen sv), Silvestre 6.5, Ferrari 6.5, Murru 5.5; Linetty 6, Torreira 6.5, Barreto 6, Ramirez 6.5 (44' Alvarez 5); Caprari 5.5 (69' Zapata 7), Quagliarella 6.5. All. Giampaolo 7.

Udinese: Bizzarri 6; Larsen 6, Danilo 6 (46' Angella 5.5), Samir 5.5, Widmer 6; Barak 5, Balic 5.5 (79' Ingelsson sv), Fofana 6, Adnan 6, Jankto 6.5; De Paul 6 (65' Maxi Lopez 5.5). All. Oddo 6.

Arbitro: Damato.

Note: ammoniti Larsen, Murru, Caprari e Jankto.