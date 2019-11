Sampdoria-Udinese 2-1, le pagelle: Gabbiadini che magia, Ramirez glaciale

Una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. La Sampdoria rimonta l'Udinese e si prende tre punti d'oro con le reti di Gabbiadini e il rigore di Ramirez (qui la cronaca e video del match). Gabbiadini migliore in campo, non solo per il gol, anche se nel primo tempo si era divorato un gol clamoroso. Bene Ramirez, incerti Thorsby, Bertolacci e Murru.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.