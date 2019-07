Sampdoria: Trezeguet nuovo obiettivo, salta la pista Rigoni

Trezeguet vicino alla Sampdoria. Ovviamente non si tratta dell'ex campione del mondo David, attaccante della Juventus, ma di Mahmoud Hassan, detto proprio Trezeguet. Talento egiziano, 24 anni, esterno offensivo che si è messo in luce in Coppa d'Africa nonostante le brutta competizione disputata dal suo Egitto.

Attualmente il giocatore è in forza al Kasimpasa, formazione turca che chiede almeno 15 milioni di euro. I blucerchiati hanno avanzato la prima offerta, proprio di 15 milioni, 2 milioni in più rispetto alla proposta dell'Aston Villa. Sfuma quasi definitivamente la pista Emiliano Rigoni, lo Zenit avrebbe accettato gli 11 milioni per il prestito e obbligo di riscatto, ma prima vorrebbe trovare un sostituto. Così la Samp ha deciso di virare su Trezeguet. Il piano B si chiama invece Brekalo, esterno del Wolfsburg, ma i tedeschi chiedono più di 15 milioni di euro.

Intanto, passando al calcio giocato, la Sampdoria vince 15-0 la prima amichevole stagionale contro la Sellero. Quattro gol di Verre, tre di Bonazzoli e doppiette per Sala e Thorsby. Primo gol in blucerchiato anche per Maroni e Murillo.

SAMPDORIA-SELLERO 15-0

Reti: p.t. 7′ 24′ 29′ 39′ Verre, 8′ Gabbiadini, 30′ Caprari, 38′ Murillo; s.t. 8′ Maroni, 10′ 27′ 40′ Bonazzoli, 38′ 39′ Sala, 43′ 44′ Thorsby.

Sampdoria (4-3-3): Rafael (dal 1′ s.t. Falcone); Bereszynski (dal 1′ s.t. Depaoli), Murillo (dal 1′ s.t. Ferrari), Colley (dal 1′ s.t. Chabot), Augello (dal 1′ s.t. Murru); Praet (dal 1′ s.t. Thorsby), Vieira (dal 1′ s.t. Barreto), Jankto (dal 1′ s.t. Linetty); Gabbiadini (dal 1′ s.t. Sala), Verre (dal 1′ s.t. Bonazzoli), Caprari (dal 1′ s.t. Maroni). Allenatore: Di Francesco.

Sellero (4-4-2): Prandini; Berberi, Pedriga, Gazzoli, Pedrotti; Bressanelli E., Laffranchi G., Turisini, Menolfi; Polonioli, Bressanelli F. A disposizione: Buffoli, Boldini, Salvetti, Lunini, Testa, Villa, Trovadini, Laffranchi M., Citroni. Allenatore: Flavio Trovadini.

Arbitro: Pizzi di Bergamo. Assistenti: Leonetti di Chiari e Flaccadori di Bergamo.