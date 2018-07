Sampdoria: Torreira all'Arsenal, ora è ufficiale

Lucas Torreira è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Ora è ufficiale. Lo comunica la Sampdoria sul proprio sito internet:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Arsenal F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Sebastián Torreira. Al centrocampista uruguayano – 74 presenze e 4 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società, orgogliosi di aver puntato su di lui e di averlo lanciato nel grande calcio.

Un affare che porterà nelle casse dei blucerchiati circa 30 milioni di euro (con una percentuale che spetterà al Pescara).

"Ti abbiamo accolto da sconosciuto, ti salutiamo da campione. In bocca al lupo, Lucas Torreira. Non cambiare mai" questo il saluto della Sampdoria sulla pagina Facebook.