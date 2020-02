Torino-Sampdoria, probabili formazioni: Quagliarella recupera, prima chiamata per Yoshida

Dopo l'amara sconfitta interna di lunedì sera, la Sampdoria torna in campo sabato nell'anticipo dell'Olimpico di Torino contro i granata. Non ci sarà più l'ex Walter Mazzarri, appena esonerato dai piemontesi dopo il ko di Lecce. Squadra affidata a Moreno Longo, ex centrocampista del Toro e reduce dalle esperienze in prima squadra con Frosinone e Pro Vercelli.

Ranieri recupera Quagliarella e convoca per la prima volta Yoshida, ma non avrà Depaoli e Alex Ferrari. Dubbi sul modulo, sabato il calcio d'inizio alle 18.00

QUI SAMP Ha recuperato Quagliarella dopo il brutto colpo ricevuto lunedì sera. Ci sarà lui in attacco al fianco di Gabbiadini. Parte fuori La Gumina. Yoshida convocato, ma in difesa ci saranno Tonelli e Colley, Augello confermato, a destra torna Bereszynski. Centrocampo probabilmente a tre con Linetty, Ekdal e Thosrby, Ramirez sulla trequarti.

QUI TORINO C'è curiosità per le prime scelte di Longo, anche se difficilmente verrà stravolta la squadra. Out Zaza, Belotti in attacco con Verdi e Berenguer alle sue spalle. De Silvestri sulla destra, Ola Aina sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Sirigu; Izzo, N'Kolou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Longo.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Valeri.

Calcio d'inizio: sabato 8 febbraio ore 18.00, stadio Olimpico, Torino,