Sampdoria-Torino, probabili formazioni: sabato in campo, Quagliarella e Strinic recuperano

Dopo l'impresa di Roma, Sampdoria subito in campo sabato pomeriggio nel primo anticipo della 23esima giornata. Al Ferraris arriva il Torino dell'ex Walter Mazzarri con Giampaolo che recupera pezzi importanti per lo scacchiere blucerchiato. Calciomercato passato indenne, nessuna cessione illustre, l'obiettivo Europa League sembra alla portata.

QUI SAMP Quagliarella e Strinic dovrebbero recuperare ed esserci entrambi dal primo minuto. Al fianco di "Fabio" confermato Zapata, nonostante Caprari scalpiti. Linetty, Torreira e Barreto a centrocampo, Praet ancora ai box.

QUI TORINO Il mercato ha cambiato poco i granata, ma Mazzarri confida nel recupero di Belotti che a Genova dovrebbe esserci al fianco degli ex rossoblù Iago Falque e Niang. Tra gli ex grifoni dovrebbero esserci anche Burdisso e Ansaldi in difesa e Rincon a centrocampo. Tra gli ex blucerchiati invece occhio a De Silvestri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszinski, Silvestre, Ferrari, Strinic (Murru); Barreto, Linetty, Torreira; Ramirez; Quagliarella (Caprari), Zapata. All. Giampaolo.

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Ansaldi; Obi, Baselli, Rincon; Iago Falque, Niang, Belotti. All. Mazzarri.

Arbitro: Rocchi.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio Luigi Ferraris.