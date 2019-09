Sampdoria-Torino probabili formazioni: modulo confermato, tornano Colley e Gabbiadini

Tensione altissima in casa Sampdoria, non solo disordini per la contestazione a Ferrero, ma anche una classifica che preoccupa tutto l'ambiente. Servono i primi punti, domenica al Ferraris arriva il Torino dell'ex Walter Mazzarri, non sono ammessi passi falsi.

Eusebio Di Francesco dovrebbe confermare il modulo utilizzato a Napoli, ma potrebbero cambiare alcuni interpreti.

QUI SAMP Colley e Gabbiadini reclamano spazio, il primo potrebbe prendere il posto di Regini. Il secondo quello di Caprari. Tornano disponibili Ronaldo Vieira e Jankto.

QUI TORINO Sirigu non sta benissimo, in preallarme Ujkani. In attacco è lotta aperta tra Verdi, Zaza e Berenguer per affiancare Belotti. N'Kolou convocato, Mazzarri valuta l'inserimento dal primo minuto del figliol prodigo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Murru, Ekdal, Linetty, Bereszynski; Gabbiadini, Rigoni, Quagliarella. All. Di Francesco.

TORINO: Sirigu (Ujkani); Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Laxalt; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

Arbitro: Giacomelli.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.