Sampdoria-Torino 1-4: pesante scivolone, Belotti e gli ex rossoblù Falque e Izzo zittiscono il Ferraris

Lo scivolone che non ti aspetti. La Sampdoria crolla in casa contro il Torino dell'ex Mazzarri, vincono i granata per 4-1 con la doppietta di Belotti e i gol degli ex Genoa Iago Falque e Izzo. A nulla vale la rete di Quagliarella che al 65' prima sbaglia un rigore, poi trova il gol sulla ribattuta. Ko inaspettato, ora testa al prossimo match, ovvero all'ardua trasferta sul campo della Roma.

Brutto primo tempo della Sampdoria, al 12' il Torino passa già in vantaggio con l'ex De Silvestri che crossa al centro, Belotti stacca su Tonelli e trova il gol. Piove sul bagnato, si fa male Barreto, Giampaolo costretto al primo cambio, entra Linetty. La reazione della Samp si affida al tiro a giro di Caprari, fuori di poco, ma niente di più. Praet chiede un rigore, ma anche il Var glielo nega, lo stesso non accade al 41' quando Belotti dopo uno stop d'alta classe viene steso da Audero. Rigore netto e dal dischetto il "gallo" non sbaglia. 2-0 Torino. Samp all'intervallo sotto di due reti.

Nessun cambio ad inizio ripresa, ma dopo poco Giampaolo si ricrede spedendo in campo Defrel al posto di Saponara. La Samp non si scuote e addirittura il Torino trova la terza rete. Altro cross di De Silvestri, sponda di Aina di testa, Iago Falque tira di prima intenzione e non sbaglia. Ferraris ammutolito. Sampdoria 0 Torino 3. La Samp cerca di reagire con la forza della disperazione e al 63' il fallo di Baselli su Praet induce l'arbitro a fischiare il rigore ai blucerchiati. Dopo due minuti di conciliabolo Quagliarella si presenta dal dischetto, ma sbaglia. Fortunatamente sulla ribattuta colpisce a rete e riapre il match. Audero fa il miracolo su Belotti, ma non può nulla pochi minuti più tardi su Izzo che in mischia fa 4-1. Finisce qui virtualmente un match da dimenticare per la Samp.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Torino 1-4

Reti: 12' e 43' (rig.) Belotti, 56' Iago Falque, 65' Quagliarella, 78' Izzo

Sampdoria: Audero 5.5; Murru 4.5, Andersen 5, Tonelli 4.5, Bereszynski 5; Barreto sv (14' Linetty 5.5), Ekdal 5, Praet 6; Saponara 5 (53' Defrel 5.5); Quagliarella 5.5, Caprari 5 (79' Kownacki sv). All. Giampaolo 5.

Torino: Sirigu 6.5; Izzo 7, N'Kolou 6.5, Djidji 6.5; De Silvestri 7, Meite 6, Rincon 6.5 (84' Soriano sv), Baselli 6, Aina 7; Falque 7 (69' Berenguer 6), Belotti 8 (82' Zaza sv). All. Mazzarri 7.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: ammoniti Praet, Rincon, Ekdal e Meite; al 65' Sirigu para un rigore a Quagliarella.