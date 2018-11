Sampdoria-Torino 1-4, le pagelle: difesa in balia dei granata, si salva Praet

La peggior Sampdoria della stagione crolla 4-1 in casa contro il Torino in una domenica a dir poco "No" (qui la cronaca). Pessima prestazione della difesa, Tonelli letteralmente sovrastato da Belotti, Murru da De Silvestri. Si salva il solo Praet.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.