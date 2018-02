Sampdoria-Torino 1-1: Torreira non basta, Mazzarri strappa il punto

Quarto risultato utile consecutivo per la Sampdoria, ma con il Torino è "solo" 1-1. Tutto nel primo tempo, Torreira sblocca il match su punizione all'11', Acquah pareggia al 37' con una botta da fuori area, complice la deviazione di Ferrari. 17 minuti più recupero in superiorità numerica non bastano ai blucerchiati che non vanno oltre a un pareggio tutto sommato positivo.

Primo tempo giocato ad altissimo ritmo, subito Torino pericoloso con Iago Falque, ma il vantaggio è della Samp: 11', punizione dal limite di Torreira, barriera "furba" di Barreto che si abbassa al momento giusto ingannando Sirigu: 1-0. Il vantaggio dura però solo 26 minuti perché la disceda di Iago Falque mette Acquah in buona posizione per calciare dal limite, il tiro non sembra irresistibile, ma colpisce Ferrari che inganna Viviano: 1-1.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Toro pericoloso con Rincon, ma in 10 uomini dal 73' per il rosso sventolato ad Acquah. La Samp prova ad approfittarne, rischia su Belotti, ma sfiora il raddoppio con il neo entrato Verre su cui bravo Sirigu. Finisce così, 1-1. Pari e patta, ora testa al prossimo match col Verona.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Torino 1-1

Reti: 11' Torreira, 37' Acquah

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 6, Silvestre 6, Ferrari 6, Murru 5.5; Linetty 5.5, Barreto 6 (79' Verre 6), Torreira 7; Ramirez 5.5 (72' Caprari 5.5); Quagliarella 5.5, Zapata 5 (58' Kownacki 5.5). All. Giampaolo 6.

Torino: Sirigu 6; De Silvestri 6, Nkoulou 6.5, Burdisso 6, Molinaro 6; Acquah 6, Rincon 6.5 (76' Valdifiori 6), Obi 6 (37' Ansaldi 6); Baselli 5.5, Iago Falque 6.5; Niang 6 (72' Belotti 5.5). All. Mazzarri 6.5.

Arbitro: Rocchi.

Note: espulso Acquah al 73' per doppia ammonizione; ammoniti Ramirez, Niang, Barreto, Baselli e Viviano.