Sampdoria-Torino 1-1, le pagelle: Torreira delizia il Ferraris, Zapata assente

Pari e patta. La Sampdoria conquista il suo quarto risultato utile consecutivo, ma non va oltre al pareggio interno contro un buon Torino (qui la cronaca del match). Tutto nel primo tempo con Acquah che risponde alla punizione di Torreira. Male l'attacco blucerchiato, a dir poco spento. Bene Torreira, non solo per il gol.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.