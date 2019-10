Samp, tifosi protestano sotto casa di Garrone: «Liberaci da Ferrero»

Animi tesi in casa Samp dopo la mancata cessione al gruppo guidato da Gianluca Vialli. Al termine dell'assemblea dei tifosi blucerchiati alla sala chiamata del Porto (martedì 15 ottobre) qualche centinaio di tifosi si è recato sotto casa dell'ex presidente Edoardo Garrone al grido di "Tu ce lo hai messo e tu ce lo togli".

La Federclubs ha poi pubblicato una lettera aperta indirizzata ad Edoardo Garrone in cui si legge: "Cinque anni fa, nello stupore generale di tutto l’ambiente Blucerchiato, Lei si è presentato in sala stampa introducendo e garantendo per un personaggio discutibile, fresco di fallimento con altre imprese, senza esperienza nel calcio. Non abbiamo mai capito appieno il suo gesto, le spiegazioni ufficiali sono sempre sembrate lacunose ma abbiamo comunque deciso di concedere tempo al nuovo corso, anche perché non esistevano alternative all’orizzonte. A distanza di anni, abbiamo scolpiti nella mente tutti gli affronti ricevuti, la vergogna provata di fronte ai suoi innumerevoli siparietti, il fango gettato sul mondo blucerchiato - anche sulla presidenza sua e di suo padre".

"In aggiunta, negli ultimi mesi, la cattiva gestione societaria ha portato ad uno scenario ancora più preoccupante - prosegue la Federclubs - : squadra ultima in classifica, campagna acquisti quantomeno discutibile, Ferrero in giro per l’Italia a caccia di una nuova squadra, un possibile processo all’orizzonte. E intanto abbiamo visto sfumare il sogno di riabbracciare Luca Vialli come nostro Presidente. Da questo scenario vogliamo partire e tracciare una linea di demarcazione con il passato. Vogliamo ripartire ora, dal presente, lottando per il futuro della Sampdoria senza dimenticare il nostro passato. Ne ha bisogno la nostra amata Sampdoria, ne hanno bisogno tutti i Sampdoriani".

"Nelle lettere di chiusura della trattativa - conclude la Federclubs - viene fatto riferimento al vostro impegno, come San Quirico. Il vostro intervento non può limitarsi a quel passaggio. Non lo possiamo credere. È il momento di farsi avanti, la Samp merita di più. Merita chiarezza, merita dignità, merita gente che ammetta di aver sbagliato e si rimbocchi le maniche - senza indugi - e onori la propria parola. Ammetta che Ferrero è stato un grande sbaglio, e ci liberi di lui".

Nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, infine, Massimo Ferrero ha rivolto un invito ai tifosi per un confronto pubblico, chiedendo di lasciare in pace la famiglia Garrone.