Spal-Sampdoria, probabili formazioni: Monday Night col dubbio Gabbiadini-Bonazzoli

Posticipo del lunedì per la Sampdoria, dopo il deludente pareggio interno con il Lecce ad attendere la formazione di Claudio Ranieri c'è un'altra sfida salvezza, ovvero la trasferta di Ferrara con la Spal. Tanti dubbi per il tecnico, il primo è in attacco, ma non è il solo.

QUI SAMP Chi giocherà al fianco di Quagliarella. Gabbiadini sembra in pole, ma Bonazzoli sta facendo bene e potrebbe spuntarla. Ramirez ha convinto, ci sarà lui sulla trequarti. Jankto, Ekdal e Bertolacci completano il rombo. Male Ferrari contro il Lecce, se Murillo dovesse stare bene ci sarà l'avvicendamento.

QUI SPAL In attacco l'ex Petagna insieme a Floccari. Sul laterale confermati Reca e Strefezza, ma occho all'ex Jacopo Sala. In difesa riecco Cionek.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici.

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Bertolacci, Jankto, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Chiffi.

Calcio d'inizio: lunedì 4 novembre, ore 20.45, stadio Mazza, Ferrara.