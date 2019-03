Spal-Sampdoria, probabili formazioni: Vieira per Ekdal, Gabbiadini titolare

Dopo la vittoria interna sul Cagliari, protagonista del venerdì sera con l'Inter, la Sampdoria torna in campo domenica facendo visita alla Spal. Pesante sconfitta nella scorsa stagione, Giampaolo lo sa e valuta qualche cambiamento per trovare tre punti fondamentali per la corsa europea.

QUI SAMP Ekdal squalificato, nuova chance per Ronaldo Vieira, a centrocampo con Praet e Linetty. In attacco Gabbiadini favorito su Defrel per affiancare Quagliarella, mentre Saponara prenderà il posto dell'indisponibile Ramirez. Dubbi su Murru, pronto sala.

QUI SPAL Torna Schiattarella a centrocampo, ma niente da fare per Lazzari. In attacco Antenucci e l'ex Petagna, in porta l'altro ex, Emiliano Viviano, potrebbe spuntarla su Gomis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL: Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe; Schiattarella, Kurtic, Valoti, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Pasqua.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Mazza, Ferrara.