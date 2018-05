Spal-Sampdoria, probabili formazioni: Torreira ai saluti, Belec confermato

Ultima sfida di campionato per la Sampdoria. Il sogno europeo è ormai svanito, ma c'è da cancellare la brutta pagina del match col Napoli in quella che potrebbe essere l'ultima gara di Torreira e, chissà, di Giampaolo, con la maglia blucerchiata. Ramirez e soci fanno visita alla Spal, match fondamentale per gli emiliani, bisognosi di tre punti per salvarsi. Samp che potrebbe aver già staccato la spina.

QUI SAMP Belec confermato al posto di Viviano, in attacco non ci sarà Zapata, in rampa di lancio Caprari e Kownacki. Andersen in difesa, reclama spazio a centrocampo Capezzi.

QUI SPAL Ben tre squalificati: l'ex Salamon, Everton Luiz e Cionek. In difesa tocca al rientrante Vicari, ai suoi lati ci saranno Simic (altro ex) e Felipe. Attacco affidato a Paloschi e Antenucci.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spal: Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici.

Sampdoria: Belec; Bereszynski, Andersen, Silvestre, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki. All. Giampaolo.

Arbitro: Di Bello.

Calcio d'inizio: domenica ore 18.00, stadio Mazza, Ferrara.