Spal-Sampdoria 3-1: nessun risveglio, crollo a Ferrara e decimo posto finale

Peggio di così proprio non poteva finire. La Sampdoria dimostra di essere andata in vacanza ormai da tempo e crolla 3-1 a Ferrara nell'ultima giornata di campionato. Doppietta di Antenucci e gol di Grassi, reazione blucerchiata con Kownacki. Termina così la Serie A blucerchiata, decimo posto al pari del Torino, tre sconfitte consecutive che macchiano il finale di stagione di un Samp che non è mai riuscita a mettersi in mostra in trasferta.

Tante seconde linee in campo per la Samp e dopo quattro minuti il match si sblocca già con il calcio di rigore decretato per fallo di mano di Caprari sul tiro di Viviani, dal dischetto Antenucci non sbaglia ed 1-0 per gli estensi. La Samp dimostra di non essere troppo combattiva, ma spreca un'occasione clamorosa con Ramirez. La situazione si complica ulteriormente al 34' con l'espulsione di Caprari per doppio giallo.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Giampaolo cambia subito, fuori Ramirez dentro Quagliarella, ma la partita termina subito. Al 50' Viviani serve Grassi lasciato solo dalla difesa della Samp: 2-0. Dopo tre minuti arriva anche il terzo con ancora Antenucci su servizio di uno scatenato Viviani. La Samp ci mette un po' d'orgoglio e al 65' accorcia con un gran gol di Kownacki. Nel finale non succede più nulla se non il gol realizzato e poi annullato a Paloschi. Triplice fischio, 3-1 Spal.

TABELLINO E VOTI

Spal-Sampdoria 3-1

Reti: 4' (rig.) e 52' Antenucci, 50' Grassi, 66' Kownacki

Spal: Gomis 6.5 (91' Marchegiani sv); Felipe 6.5, Vicari 6, Simic 7; Mattiello 6, Grassi 6.5, Viviani 7.5 (78' Schiattarella sv), Kurtic 6.5, Lazzari 6.5 (58' Costa 6.5); Antenucci 7, Paloschi 6.5. All. Semplici 7.

Sampdoria: Belec 6; Bereszynski 5, Andersen 4.5, Regini 5.5, Murru 5; Linetty 6, Capezzi 5 (80' Verre sv), Praet 5; Ramirez 4.5 (46' Quagliarella 6); Kownacki 6.5, Caprari 5. All. Giampaolo 5.

Arbitro: Di Bello.

Note: espulso Caprari al 33' per doppia ammonizione; ammoniti Linetty, Quagliarella e Viviani.