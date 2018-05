Spal-Sampdoria 3-1, le pagelle: Kownacki salva l'onore, prima bocciatura per Andersen

Bruttissima Samp per l'ultima di campionato, i blucerchiati crollano 3-1 a Ferrara, lasciano la salvezza ai ragazzi di Semplici e vengono agganciati in classifica e scavalcati dal Torino (qui la cronaca). Difficile commentare i singoli, come sempre si salva Kownacki, non solo per il gol, discreta anche la sfida di Linetty. Prima bocciatura pesante per Andersen, malissimo anche Ramirez.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.