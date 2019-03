Spal-Sampdoria 1-2, le pagelle: Quagliarella immenso, sorpresa Vieira

Con un Quagliarella così è tutto più facile. La Sampdoria supera 2-1 la Spal e torna a credere nell'Europa. Immenso il capitano blucerchiato, che raggiunge momentaneamente Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica cannonieri (qui la cronaca e video dei gol). Sorprende Ronaldo Vieira, in netto miglioramento, così come Bereszynski. Indeciso Audero.

