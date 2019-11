Spal-Sampdoria 0-1, le pagelle: Ramirez e Caprari sono cambi da tre punti

Tre punti pesanti come un macigno, tre punti decisi dai cambi di Ranieri. Ramirez sforna l'assist, Caprari il gol. La Samp vince e lascia l'ultimo posto agganciando il Genoa (qui la cronaca e video del match). Prestazione sufficiente dei blucerchiati, nulla di più, ma questa volta la fortuna gira e premia se non altro la concentrazione di una squadra che tutto sommato non ha rischiato più di tanto a Ferrara.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.