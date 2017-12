Sampdoria-Spal, probabili formazioni: riecco Linetty, Zapata in dubbio

Rialzarsi proprio in zona Cesarini. La Sampdoria cerca il ritorno alla vittoria nell'ultimo impegno del 2017. Sabato al Ferraris arriva la Spal, Giampaolo vuole tre punti che mancano ormai da oltre sei gare, ovvero da quel clamoroso successo con la Juventus.

Tanti i dubbi di formazione per i blucerchiati, per tanti sicuramente sarà l'ultima con la maglia della Samp visto che le cessioni nella prossima sessione di mercato saranno numerose.

QUI SAMP Giampaolo recupera Linetty, non è detto che il polacco parta dall'inizio, ma la sua presenza in campo, se non altro a gara iniziata, dovrebbe essere una certezza. In attacco dubbi su Zapata, il colombiano non è al meglio, potrebbe giocare Caprari al fianco di Quagliarella. Ramirez trequartista.

QUI SPAL Floccari titolare a discapito di Paloschi con Antenucci al suo fianco. Dovrebbe essere questo l'attacco degli estensi. Altro dubbio per Semplici in difesa, ma l'ex Udinese Felipe è in vantaggio su Cremonesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Ferrari, Silvestre, Strinic; Barreto (Linetty), Praet, Torreira; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

SPAL: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Antenucci, Floccari. All. Semplici.

ARBITRO: Pairetto.

Calcio d'inizio: sabato ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.